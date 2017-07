Geen geld meer voor vervoer cliënten van Arduin

Cliënt van Arduin aan het werk (foto: Website Arduin)

Arduin heeft jarenlang zelf het vervoer geregeld en bekostigd om cliënten van en naar het werk of de dagbesteding te brengen. Maar door de bezuinigingen in de zorg moet de instelling voor mensen met een verstandelijke beperking het vervoer anders gaan regelen.

Stichting Arduin is een organisatie voor mensen met een beperking; ontstaan en daardoor met name actief op Walcheren. Arduin heeft in zo'n 180 woonlocaties in Zeeland. Daarnaast zorgt de organisatie voor werk en dagbesteding van honderden cliënten.

Kleine vergoeding

De zorginstelling zoekt de vrijwilligers voor een of meerdere ochtenden of middagen in de week. Zij krijgen van Arduin een rijvaardigheidstraining en een EHBO-cursus. Daarnaast is er een kleine vrijwilligersvergoeding beschikbaar.