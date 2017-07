Podium 0113 mag geen Podium Nul Elf Drie heten

Poppodium 0113 net voor de opening in maart (foto: Omroep Zeeland)

Volgens het Tilburgse poppodium maakt het Goese 0113 te veel inbreuk op het gevestigde naam van 013. De rechter gaf de Brabanders gelijk.

Nieuwe naam

De initiatiefnemers achter het muziekpodium in Goes zijn zeer teleurgesteld. "We moeten ons hier echter wel bij neerleggen, een juridisch gevecht wat we nu zouden kunnen aangaan is gewoon niet haalbaar. Voor nu gaan we uitvoeren wat ons is opgedragen door de rechter en dat is de naam veranderen."

Podium 0113 in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Podium 0113 werd kort na de opening in maart van dit jaar benaderd door Poppodium 013. Na uitleg te hebben gegeven over de naam hoorden de Goesenaren tot het moment van de dagvaarding niets vanuit Tilburg. "Ze wilden niet meer praten en hadden al heel veel advocaatkosten gemaakt die ook op ons zouden worden verhaald."

013 is een poppodium in Tilburg. De naam van het poppodium verwijst naar het netnummer voor telefoongesprekken naar Tilburg. Het gebouw in het centrum van de stad ging op 13 november 1998 open. Er is een grote zaal met een capaciteit van 3000 bezoekers en een kleine zaal waarin 700 mensen passen.



0113 is een nieuwe horecagelegenheid in Goes. Het muziekpodium in het voormalige café Pake Sake opende op vrijdag 3 maart de deuren. Het podium heeft een brede programmering, van volkszangers tot dj's.

Gevestigde naam

Directeur Frens Frijns van Poppodium 013 in Tilburg vindt het jammer dat de weg naar de rechter nodig was. "Dit konden wij niet over onze kant laten gaan. De afgelopen twintig jaar is enorm veel geïnvesteerd in de naam, waardoor 013 nu echt een begrip is. Dan kun je niet toestaan dat op jouw markt een andere partij een zo goed als identieke naam gaat gebruiken. Wij zijn blij dat de rechter dat ook zo ziet."



