Automobilist wielerongeluk wordt verdacht van doodslag

Dodelijk ongeluk bij Absdale (foto: HV Zeeland)

De Terneuzenaar had gedronken en was niet in bezit van een rijbewijs. Ook reed hij te hard op de weg die net van nieuw grind was voorzien. Op de Oud Ferdinandusdijk gold daarom een maximale snelheid van 30 kilometer per uur.

Bij het ongeluk kwam een 60-jarige wielrenner uit Heikant om het leven.

