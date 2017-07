67 strandpaviljoens in Zeeland en er is nog ruimte voor twee

Strand van Walcheren (foto: Ria Brasser)

Het overgrote deel van de strandpaviljoens in Zeeland mag jaarrond op het strand blijven staan. Dit in tegenstelling tot andere bebouwing zoals slaapstrandhuisjes of dagcabines. Deze worden in het najaar weggehaald en in het voorjaar teruggezet.

Nieuwe locaties

Met 67 zit Zeeland, wat betreft de gemeenten en provincie, bijna aan het maximale aantal. In Sluis is nog ruimte voor een nieuw strandpaviljoen bij Cadzand (een wellnesspaviljoen). Ook bij de gemeente Veere valt onder voorwaarden te praten over de komst van een nieuw paviljoen tussen Domburg en Westkapelle in de buurt van Noordduine.

De gemeente Vlissingen geeft de uitbaters van Pier 7 de gelegenheid om volgend seizoen de tijdelijke ruimte op het Badstrand te vervangen door een echt paviljoen.

Strandtenten in Zeeland

gemeente aantal Veere 31 Sluis 16 Schouwen-Duiveland 14 Vlissingen 4 Noord-Beveland 2

De huidige strandondernemers mogen onder voorwaarden hun paviljoens verbouwen. Het doen van 'kwaliteitsverbeteringen' zoals dat door de overheden wordt genoemd. Daarbij geldt wel een maximum van zeshonderd vierkante meter, inclusief terras. Deze afspraken zijn onlangs ook vastgelegd in de Zeeuwse Kustvisie van de provincie Zeeland.

Schouwen-Duiveland

Op de stranden van de gemeente Schouwen-Duiveland staan op dit moment veertien strandpaviljoens. Meer vergunningen worden er niet uitgegeven. De vergunning van de gesloten Beachclub Floor is overgenomen door het dit voorjaar neergezette strandpaviljoen Zee op de grens van Zeeland en Zuid-Holland.

Strandpaviljoens bij Renesse (foto: Abra van Vossen)

Walcheren

De meeste strandpaviljoens zijn te vinden langs de Walcherse kust. Op de stranden van de gemeente Noord-Beveland, Veere en Vlissingen staan er 36. In Vlissingen zijn de twee strandpaviljoens te vinden die het dichtst bij elkaar staan, beter gezegd boven elkaar; Panta Rhei en Boka Bizarro Beach. In het onderstaande overzicht is de tijdelijke locatie van Pier 7 nog niet meegenomen.

Zeeuws-Vlaanderen

De laatste jaren zijn in de gemeente Sluis de meeste strandpaviljoens gebouwd. Ook zijn er op verschillende plekken slaapstrandhuisjes bijgekomen. Daardoor is de gemeente Schouwen-Duiveland de enige kustgemeente zonder tijdelijke overnachtingsmogelijkheid op het strand.

Strandpaviljoens bij Groede (foto: Margreet van Vianen)