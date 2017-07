Terneuzense wil nú naar huis: 'We werden letterlijk uit ons bed geschokt'

"We werden letterlijk uit ons bed geschokt", vertelt de 50-jarige Terneuzense. "Het lawaai was oorverdovend, het bed schokte alle kanten op. Je gilt, dat is een automatisme. Ik wist meteen: dit is een aardbeving, we moeten hier weg."

'Letterlijk schokkend'

De schade viel in haar eigen slaapkamer nog mee. "Bij ons was de televisie op de grond gevallen en de bedden stonden meters van de oorspronkelijke plek, maar toen we de de trap afliepen op weg naar buiten zagen we hoe verder we kwamen de ravage steeds verder toenemen. Het was echt schokkend. Letterlijk."

En als je dan buiten bent, begint het pas, zegt ze. "Stonden we daar, in het donker, iedereen in pyjama of zelfs in hun ondergoed. en toen riep er iemand: 'Tsunami!' Iedereen begon te gillen en te rennen. Dan moet je maar eens proberen om dan kalm te blijven."

Verbroederend

Het personeel van het hotel was in de eerste uren in geen velden of wegen te bekennen. "Dat schept ook wel een bepaalde verbroedering, want je moet elkaar zien op te vangen. En je bent met een hele groep, want dat hotel heeft 300 kamers."

De aardbeving voor de kust van Turkije en Griekse vakantie-eilanden gebeurde rond 00.30 uur Nederlandse tijd en had een kracht van 6,7. Op Kos zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. Ook zijn op het eiland meer dan 120 gewonden gevallen. In Turkije raakten zeker 70 mensen gewond.

Inmiddels heeft ze eten, drinken en dekens. En ze wordt binnenkort naar een ander hotel vervoerd. "Ons hotel is een van de vier of vijf hotels die zo erg beschadigd zijn dat de gasten ergens anders heen moeten. Maar dat blijkt nog best lastig, want alle andere hotels zitten ook volgeboekt, het is hier hoogseizoen."

Hotelgasten onder de dekens na de aardbeving op Kos (foto: Marieke van Amelsfort op Twitter)

'Liever naar huis​'

Eigenlijk wil ze helemaal geen ander hotel. "Ik zou liever naar huis willen met het vliegtuig. Volgens de oorspronkelijke planning zouden we morgen terugvliegen, maar of dat nu nog doorgaat is nog maar de vraag. Iedereen wil nu tegelijkertijd naar huis."

Hier blijven is ook geen optie, er zijn nog naschokken." Sylvia Manassis-Jonkheijm

Naast haar eigen familie heeft was ook een vriendin van haar dochter meegekomen naar Kos. "We proberen haar zo goed en zo kwaad als dat kan te troosten, maar zij wil gewoon terug naar haar ouders."

Naschokken

Toch kunnen ze nu niets anders doen dan afwachten. "We zullen nog in ieder geval nog één nachtje hier ergens in een hotel moeten doorbrengen. Want hier blijven is ook geen optie, er zijn nog naschokken."