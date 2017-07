Onderzoek naar havenmanager wegens lekken informatie

(foto: Omroep Zeeland)

De directie van de Zeeuwse havenbeheerder heeft een extern onderzoeksbureau in de arm genomen om forensisch onderzoek te doen. Zeeland Seaports heeft de kwestie in een korte schriftelijke verklaring bevestigd, maar wil verder geen mededelingen doen over de zaak en ook niet zeggen wie het is.

Bronnen melden aan Omroep Zeeland dat het gaat om een van de commercieel managers.