Valse start Bouzambou in Aziatische Champions League

Saïd Bouzambou is met zijn club Vamos Mataram niet goed begonnen aan de strijd om de Aziatsiche Champions League. In het Vietnamese Ho Chi Minstad ging de Vlissingse zaalvoetballer met 2-1 onderuit tegen All Rayyan Qatar.

Saïd Bouzambou in actie voor Vamos Mataram (foto: Bolalob) In de eerste helft kwam de ploeg van Bouzambou op een 1-0 achterstand door een treffer van Diego Costa Nunes. Pas in het slot van de tweede helft kwam Vamos Mataram op gelijke hoogte door een goal van Bambang Bayu Saptaji. Maar met nog dertig tellen op de klok besliste opnieuw Diego Costa Nunes het duel in het voordeel van Al Rayyan Qatar. Samenvatting Al Rayyan - Vamos Mataram Zondag speelt Bouzambou met Vamos Matarm tegen de kampioen van Irak: Nafit Al Wasit. Dinsdag staat het laatste duel in de groepsfase op het programma. Dan wordt er gespeeld tegen de Tajikistaanse kampioen Disi Invenst. Landskampioen Vamos Mataram mag meedoen aan de Champions League omdat ze vorig seizoen landskampioen werden van Indonesië. Toen waren daar ook twee Zeeuwen actief. Hicham Benhammou uit Tholen was de trainer van de club, terwijl Vlissinger Khalid El Hattach ook zijn steentje bijdroeg aan het kampioenschap.