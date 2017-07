Zomerschool Terneuzen: 'Thuis verveel ik me maar'

Het gaat om leerlingen uit de groepen vier tot en met zeven. Hun eigen leerkrachten hebben de kinderen aangedragen, omdat de leerlingen extra aandacht kunnen gebruiken bij het leren van (Engelse) taal en/of (begrijpend) lezen en/of rekenen.

Ze zien het niet als een straf, maar juist als een mooie kans." Addy Rouw, directeur

De kinderen die Omroep Zeeland sprak zijn zonder uitzondering enthousiast over de zomerschool. "Ik verveel me soms tijdens de vakantie. En nu kan ik hier extra veel leren", aldus Dylaino (10).

Morris (8): "Ik kan niet zo goed lezen en dat kan ik hier nu extra oefenen. Dat doe ik thuis niet zo snel." Als hen gevraagd wordt of ze het niet missen om met vriendjes te spelen of naar het strand te gaan, zeggen ze allemaal nee. "Dat kan wel in het weekend," is een veelgehoorde reactie.

Stralen

Addy Rouw is directeur en zij straalt als ze het over haar zomerschool heeft. "Het is zo'n geweldig docententeam dat werkelijk alles uit de kast trekt om er iets moois van te maken. En alle kinderen zijn ook zo enthousiast. Ze zien het niet als een straf, maar juist als een mooie kans. Ik kreeg nog een telefoontje van een leerling van vorig jaar of hij toch echt dit jaar niet opnieuw mag komen. Dat zegt al genoeg, lijkt me."

Recordaantal leerlingen op Zomerschool Terneuzen (foto: Omroep Zeeland )

Het aantal leerlingen zit nu op 65 en dat is volgens Rouw ook wel de max. "Ze hebben wel individuele begeleiding nodig. Juist op dat onderdeel waar ze het minder op doen. Dat kost tijd, dus moet je de klassen niet te groot maken." De zomerschool begon drie jaar geleden met veertig leerlingen. "Ik denk dat steeds meer mensen ons weten te vinden."

Beestenboel

Bij de zomerschool wordt gewerkt vanuit een thema. Dit jaar is dat beestenboel. Aan de hand dit thema wordt lesstof aangeboden. Elke week werken de kinderen aan een onderdeel van het hoofdthema en de resultaten daarvan worden op de vrijdagochtenden gepresenteerd aan de ouders.

Het doel van de zomerschool is dat achterstanden van de leerlingen worden ingelopen en terugval wordt voorkomen. De leerlingen komen vijf dagen per week naar school. De woensdagmiddag en de vrijdagmiddag zijn vrij. Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen de kinderen een lunch aangeboden. Zij gaan tussen de middag dan niet naar huis.