Van den Broeke en Ton snelsten in Westkapelle

Van den Broeke is de snelste in Westkapelle (foto: Omroep Zeeland)

Van den Broeke liep de 8.7 kilometer in een tijd van 28 minuten en 16 seconden. Daarmee was hij 26 tellen sneller dan Erwin Adan. Erwin Harmes werd derde in een tijd van 29.03'.

Dames

Leonie Ton won bij de vrouwen. Zij liep het circuit in 35.15'. Esther Platteeuw werd tweede. Zij was anderhalve minuut langzamer dan Ton. Het podium werd compleet gemaakt door Monica Sanderse.