Clear Clamour zit nog vol plannen

Clear Clamour - Stark Raving Bonkers

De rockband uit Goes en Kloetinge bestaat uit vijf personen: Jens Kole (gitaar), Pim de Jonge (toetsen), Ricardo Buteijn (drums). Maurits van der Harst speelt gitaar en zijn broer Stefan is de zanger/bassist. De twee broers kunnen het persoonlijk en muzikaal goed met elkaar vinden. Stefan: "We zijn gewend om samen muziek te maken. Voor ons is dat de normale gang van zaken."

Muziekstijlen

Inspiratie halen ze uit de muziek van Toto, Dire Straits, The Eagles en Lenny Kravitz. Toch zijn die muziekstijlen niet meteen terug te horen in de muziek van Clear Clamour. Maurits: "Misschien niet, maar we zijn natuurlijk met z'n vijven, dus onze muziek is een mix van vijf smaken."

Lekker warm

Aan de EP-presentatie in 't Beest in Goes heeft de band een goed gevoel overgehouden. Maurits: "Ik had het me niet beter kunnen voorstellen. The Brightt [de support act - red.] speelde heel goed. We kwamen het podium op en het publiek was lekker warm. We speelden onze oude EP, onze vorige EP, iedereen danste en zong mee. Stefan: "'t Beest is helemaal vernieuwd, met een ruimer podium."

Knotsknettergek

Maar dan die naam: Stark Raving Bonkers betekent 'knotsknettergek', terwijl de muziek best serieus is. Maurits: "Stark Raving Bonkers is ook de titel van één van de nummers. Het gaat over lekker gek doen en niet te veel over dingen nadenken. Als mensen naar ons optreden komen kijken, kunnen ze verwachten dat wij helemaal 'los' gaan".

Sinds de EP is de band vooral met nieuw repertoire bezig. Stefan: "We zijn pas in februari dit jaar de studio in gegaan. Het festivalseizoen is dan al volgeboekt, dus daarvoor waren we eigenlijk te laat. We zijn weer druk bezig met nieuwe liedjes."

Popronde

Hoewel de band een rustige zomer tegemoet gaat, zit Clear Clamour nog vol plannen. Aan stoppen denken ze niet. Stefan: "Wij zitten er nog volop in. We hebben de ambitie om aan de Popronde mee te doen (seizoen 2018). Vóór die tijd willen we weer een nieuwe plaat uitbrengen." Maurits: "De droom is om veel shows te doen en langzaam bekender te worden binnen en buiten Zeeland. Stefan: "We zien waar de wind ons brengt. We zijn serieus maar we verwachten niet dat we in twee jaar tijd beroemd zijn."