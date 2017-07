'We smeren met zijn allen nog steeds te weinig'

Basaalcelcarcinoom

"Mensen gaan steeds vaker op zonvakanties. En ook zonnebanken vergroot de kans op huidkanker. In sommige landen zijn zonnebanken zelfs verboden", vertelt dermatoloog Robert van der Leest, werkzaam in het ADRZ. "Ik kom heel vaak patiënten tegen met een basaalcelcarcinoom. Dat is de meest voorkomende huidkanker. Het is in principe een huidkanker die niet gevaarlijk is. Het kan niet uitzaaien richting de lymfeklieren."

Basaalcelcarcinoom komt ongeveer bij één op de vijf Nederlanders voor. In 80 procent van de gevallen komt het voor in het gezicht. Dat betekent dat je vervelende ingrepen in je gezicht krijgt.

Van der Leest vraagt vaak aan zijn patiënten of ze zich goed beschermen tegen de zon. "Wat ik dan heel vaak hoor, is dat mensen die al wat bruiner van zichzelf zijn, denken dat ze beter beschermd zijn tegen de zon. Het lijkt misschien dat je minder snel verbrandt, maar het risico op huidkanker verlaagt niet."

Kindje met zonnebril (foto: Omroep Zeeland)

Kinderen zijn extra gevoelig

Juist bij kinderen kunnen beschadigingen door uv-straling uit zonlicht gevolgen hebben omdat hun huidcellen extra kwetsbaar zijn. Doordat kinderen in de groei zijn, gaat celdeling bij hen snel. Zo snel, dat niet alle beschadigde huidcellen kunnen herstellen voordat ze zich weer gaan delen. Dit zorgt voor een verhoogde kans op huidkanker op latere leeftijd.