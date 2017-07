Man filmt stiekem op toiletten stadhuis Vlissingen

In het stadhuis in Vlissingen is stiekem gefilmd in twee damestoiletten. Een 57-jarige man die op het stadhuis werkt is vanochtend aangehouden. Hij is per direct geschorst.

Gemeente Vlissingen stadhuis (foto: Omroep Zeeland) De zaak tegen de man uit de gemeente Vlissingen kwam aan het rollen toen deze maand camera's met geheugenkaartje bij toeval werden gevonden. "Toen heeft de gemeente aangifte gedaan dat er kennelijk gefilmd werd in die toiletten", zegt Esther Boot van de politie. Op de beelden die de recherche heeft gevonden, zijn geen gezichten te zien. Volgens de politie is alleen in de twee toiletten op de gang bij de griffie gefilmd. Uitgebreid verhoord Het onderzoek loopt nog, zegt de politie. De man is al uitgebreid verhoord, maar de politie kan niet zeggen of de man heeft bekend. Binnenkort beslist de officier van justitie of de man verder wordt vervolgd. De gemeente heeft alle medewerkers vanmiddag op de hoogte gebracht.