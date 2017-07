Vlissingen hoopt dit jaar op promotie naar Derde Divisie

In de spelersgroep van Vlissingen is er nogal wat veranderd. Er vertrokken zeven spelers en acht vervangers zijn er gehaald. Karelse is tevreden over de huidige spelersgroep: "Vlissingen is er echt niet minder en misschien wel beter op geworden." De afgelopen jaren liep Vlissingen twee keer promotie net mis, Karelse vind dat Pennings het de afgelopen jaren 'fantastisch' heeft gedaan, maar denkt wel nog winst te kunnen boeken. "Ik denk dat er op fysiek gebied nog wel wat te winnen valt en we hebben nu een paar nieuwe spelers dus kunnen we ook wat andere systemen gaan spelen."

Competities winnen

Na tien seizoenen bij Hoek is Giovanni Siereveld terug bij VC Vlissingen en heeft vooral weer zin om te gaan voetballen. "De ploeg heeft de afgelopen jaren om de bovenste plekken meegedaan en ik verwacht dat we ook dit jaar daar weer zullen staan." Siereveld neemt, na al die jaren in Zeeuws-Vlaanderen, veel ervaring mee naar de Irislaan. Hij denkt dat hij vooral het team beter zal maken. "Het is leuk dat je individuele kwaliteiten hebt, maar voetbal is een teamsport. Als je dat kan combineren dan ga je naast wedstrijden ook competities winnen."

Hoessein Bouzambou, de afgelopen jaren aanvoerder van de ploeg, vindt dat zijn ploeg voor promotie moet gaan. "Ik denk dat we iets constanter moeten zijn dan afgelopen seizoenen. In fases pakten we veel punten, maar in andere delen van het seizoen te weinig punten. Als dat beter gaat, doe je altijd mee om de prijzen."