Haringtest in Zeeland: van prima adresje tot poepbacterie

In totaal hebben de keurmeesters van het AD dit jaar de haringen van zes Zeeuwse visverkopers onderzocht. De haring van Het Beste Maatje in Middelburg scoorde dit jaar het best, met een 27e plaats. "Ook hier weer een voortreffelijke haring met veel positieve kenmerken." In Vlissingen komt Visamy (36e plaats) er nog goed van af met een ruime voldoende.

De AD-Haringtest is een jaarlijks door het AD gehouden onderzoek naar de beste haringverkoper van Nederland. Hiervoor haalt de krant steekproefsgewijs een aantal haringen op verkooppunten in heel Nederland, die vervolgens worden beoordeeld door keurmeesters. In 2002 werd het eerste onderzoek gehouden.

Haringkar op Boulevard - archieffoto (foto: Ria Brasser)

Slechtste van het land

Voor de vier andere Zeeuwse zaken moet flink worden afgezakt in de ranglijst met 148 verkoopadressen. De haringverkopers in Breskens en Goes (Lidl) behoren zelfs tot de drie slechtste in de test. "Met een Hollandse Nieuwe heeft dit helemaal niets te maken. Lidl onwaardig. Arme klanten."

AD Haringtest in Zeeland