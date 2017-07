Afscheidsdienst voor zeiler Hannes Goegebeur

In het MFC De Korre in Breskens is vanmorgen afscheid genomen van Hannes Goegebeur (18) uit Terneuzen. Hij overleed op 1 juli bij een zeilongeluk op de Noordzee. Daarbij kwamen ook de Bressiaanse zeilers Frans Maas en Freddy Franssens om het leven.