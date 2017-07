Wijk zonder stroom door hennepkwekerij

Hennepkwekerij in bloei - archieffoto (foto: Politie)

De hennepkwekerij werd gevonden in een onbewoond, afgesloten pand. Rond 21.45 uur probeerden agenten de oorzaak van de wateroverlast te achterhalen. Op het moment dat de agenten met een ram de voordeur openmaakten stroomde het water de straat op. In twee ruimtes op de eerste verdieping werd een hennepkwekerij aangetroffen.

Stroom eraf

In het hele pand bleek water te staan, ook op de bodem van de stoppenkast. Vanwege deze gevaarlijke situatie werd door de netbeheerder een deel van de wijk in Sas van Gent afgesloten van stroom. Na ongeveer een uur had de wijk weer stroom.

Bij de ontmanteling van de kwekerij zijn in totaal 273 planten verwijderd. Deze worden vernietigd.