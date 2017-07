DELTA Ride for the Roses kiest weer voor Zeeuws-Vlaanderen

De DELTA Ride for the Roses rijdt in 2018 weer door Zeeuws-Vlaanderen. Het driedaagse evenement start op vrijdag 8 juni met de Ladies Night Ride vanaf de markt in Goes. De opbrengst is voor KWF Kankerbestrijding en Zeeuwse doelen.

DELTA Ride for the Roses ook in 2018 door Zeeuws-Vlaanderen (foto: Omroep Zeeland) Op zaterdag 9 juni zal bij de Zeelandhallen in Goes het startschot worden gegeven voor de reguliere DELTA Ride for the Roses. Deze wordt voor de tiende keer gehouden. De afstanden die gereden kunnen worden zijn net als andere jaren 25, 50, 80 en 120 kilometer. Zeeuws-Vlaanderen Door het succes van de eerste editie zal in 2018 weer in Zeeuws-Vlaanderen gefietst kunnen worden. Op zondag 10 juni zijn ook daar de afstanden 25, 50, 80 en 120 kilometer. Opbrengst Delta Ride for the Roses Edities Opbrengst aantal deelnemers 2008 * € 1.101.000 14.065 2009 € 50.663 3.016 2010

€ 66.416 2.800 2011 € 104.607 4.160 2012 € 144.324 4.769 2013 € 169.760 5.969 2014 * € 1.176.336 14.594 2015 € 135.008 4.835 2016 € 115.276 4.274 2017 € 150.808 5.937 * landelijke edities Lees ook: Hogere opbrengst Delta Ride for the Roses

