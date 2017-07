Grote zoekactie naar vermiste vrouw in Groede

In de omgeving van Groede is afgelopen nacht met man en macht gezocht naar een vermiste vrouw. Ze werd vermist op camping Groede aan de Zeeweg, en pas een paar uur later teruggevonden.

Grote zoekactie in Groede (foto: HV Zeeland) Na de melding van de vermissing werd een grote actie op touw gezet. Omdat de vrouw mogelijk het strand was opgelopen werd zowel op het strand, in de duinen als op zee gezocht. Daarbij werden een hoogwerker van de brandweer, de strandjeep, het Kust Hulp Voertuig en twee KNRM-boten ingezet. Het was de bemanning van het KNRM-Kust Hulp Voertuig die rond 2.15 uur de vermiste vrouw aantrof in de buurt van strandpaviljoen de Strandganger.