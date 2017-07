Fans Minnaard op weg naar Parijs voor kippenvelmomentje

Minnaard doet het boven verwachting bij zijn debuut in de Tour. Hij liet zich zien in de Alpen en staat momenteel op een veertigste plaats in het algemeen klassement. Als tweede Nederlander achter Bauke Mollema op de zeventiende plaats.

Marco Minnaard komt uit Wemeldinge en rijdt voor de Belgische ploeg Wanty-Groupe Gobert. Hij debuteerde dit jaar in de Tour de France. Hij is de twaalfde Zeeuw die ooit heeft meegedaan aan de Tour.

Marco Minnaard (foto: Omroep Zeeland)

Champs Elysees

"Het zijn echt allemaal kippenvelmomentjes," stelt één van de fans voordat ze in de bus stapt. Het is de bedoeling dat zij en zo'n veertig andere Minnaard-fans morgenmiddag de renner uit Wemeldinge zien finishen op de Champs Elysees in Parijs.

