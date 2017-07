Twee dronken vrouwen op motor aangehouden

Politieauto (foto: Omroep Zeeland)

De vrouwen moesten stoppen bij een controle. Daar bleek al meteen dat ze geen papieren bij zich hadden. Omdat om de bestuurster van de motor een alcoholwalm hing moest het tweetal mee naar het bureau.

Daar kwam aan het licht dat de jongste van de twee, een 25-jarige Poolse, meer dan drie keer teveel had gedronken en gesignaleerd staat voor uitlevering aan Polen. Tegen haar is proces-verbaal opgemaakt en de Vreemdelingenpolitie is ingeseind.

Over de bijrijdster is nog veel onduidelijk, waarschijnlijk gaat het om een 29-jarige Poolse.