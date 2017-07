Blote boerinnen veroveren Zeeland

Yvonne de Wolff boetseert tijdens haar werk veel met ouderen. "Er worden veel boerinnen gekleid. Toen ik riep: 'Alweer een boerin!' daagden ze me uit er zelf eentje te maken. Voor de grap heb ik toen een naakte boerin gemaakt."

Honderd blote boerinnen

Die blote boerin viel zo in de smaak, dat mensen vroegen of ze ook te koop was. "Zo is het balletje gaan rollen en ben ik er meer gaan maken. Ik ben actief op Facebook en Instagram en krijg vooral via die weg aanvragen. Verder zijn ze te koop bij Il Senso in Middelburg en Het Scherminkeltje in Vlissingen. Ik heb inmiddels al een kleine honderd blote boerinnen gemaakt, denk ik."

De blote boerin is lief, vrolijk en een tikkeltje stout (foto: Omroep Zeeland)

Niet perfect

Ondanks het succes blijven de blote boerinnen een hobby voor Yvonne. "Massaproductie zal het nooit worden. Ik maak ze stuk voor stuk met de hand. Zo is elke boerin uniek en geen enkele perfect. Dat vind ik juist leuk. Wij zijn ook niet perfect."

Yvonne de Wolff denkt dat het succes van de blote boerin te danken is aan het feit dat ze uniek is. "Mensen zijn gek op typisch Zeeuwse producten. Na alle Zeeuwse-knoopzeepjes en bakblikken, is dit nét een beetje anders."