Van de Ven derde in eerste manche GP Tsjechië

Nancy van de Ven (foto: OZ)

In Loket behaalde Van de Ven in 2015 haar eerste GP-zege ooit. Nu moest ze het doen met een derde plek. Ze kwam zes seconden na Duncan en Fontanesi over de eindstreep.

Algemeen klassement

In het algemeen klassement staat Van de Ven vierde. Door haar derde plek kruipt ze iets dichter naar Livia Lancelot die een plekje hoger staat. Morgen is de tweede en laatste manche in Loket.