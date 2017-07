Beerens opnieuw sterkste in Oosterschelde oversteek

Wietse Beerens uit Tilburg heeft de tweede editie van de Oosterschelde oversteek op zijn naam geschreven. Beerens won in 2015 ook de eerste editie en was dit jaar in de 8,5 kilometer van Strijenham naar Yerseke veel te sterk voor de concurrentie.

Ver achter Beerens was Tom Erpelink de tweede man die binnen kwam, Tom van Gils werd derde. Vrouwen Simone de Rijcke uit Hulst eindigde tweede achter Beerens en daarmee won zij de vrouwenwedstrijd. Kyra Sterre werd de tweede vrouw en Celestine van Hoorickx maakte het vrouwenpodium compleet. Tweede editie De Oosterschelde oversteek kende een deelnemersveld van 135 zwemmers, waarvan 27 wedstrijdzwemmers. Het evenement geldt als voorbereiding voor de Scheldebeker van 2019. Bij de Scheldebeker wordt de Westerschelde overgestoken.



Vanavond zijn hier nog wedstrijdbeelden te zien van de Oosterschelde oversteek.