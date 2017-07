FunFest broedt op uitbreiding festival

Het aantal bezoekers is in drie jaar tijd verdubbeld. Het festival trekt nu bijna 1500 bezoekers. Verkerke is daar blij mee, maar vindt dat de grens nu wel bereikt is. "Het toont aan dat de bezoekers de opzet van ons festival waarderen. Maar ik wil niet dat het festival uit z'n jasje groeit en dat het intieme karakter verdwijnt."

Vrijdagavond

Verkerke wil wel groeien met het festival. "We denken na over een camping er bij waar bezoekers kunnen overnachten. Dan kun je ook een ochtendprogramma aanbieden met akoestische sets bijvoorbeeld. En volgend jaar - als we tien jaar bestaan - zou ik graag de vrijdagavond er bij nemen. Maar de sfeer van nu moet wel overeind blijven."

In 2009 zag de naam FunFest officieel het licht. Het begon als het verjaardagsfeest van Barre Verkerke. Zijn huis werd te klein om iedereen te ontvangen en om plaats te bieden aan de muzikanten, kunstwerken en de daarbij behorende decorstukken. Dit jaar staat FunFest in het teken van Azië. Het festival sluit daarmee aan bij de gemeente Goes die dit jaar ook in het teken van Azië staat.

