Trekkertrek Aagtekerke wil tweedaags evenement worden

De organisatie heeft de ambitie uit te groeien naar een tweedaags evenement. "We hebben dit jaar geen toestemming gekregen van de gemeente Veere. Maar we geven niet op. We gaan dit najaar weer in gesprek. Het zou mooi zijn als we volgend jaar de vrijdagavond erbij konden trekken," zegt organisator Wim Houmes.

Truckpulling

Sinds 2015 doen ook trucks mee aan de trekkertrekwedstrijden in Aagtekerke. Het principe blijft hetzelfde. Hoe verder de sleepwagen over het parcours wordt getrokken, hoe zwaarder het gewicht wordt. In totaal doen zo'n honderddertig deelnemers mee die met truck of tractor de sleepwagen zo ver mogelijk over de baan proberen te trekken.

Trekkertrek in Aagtekerke (foto: Omroep Zeeland)

De wedstrijd in Aagtekerke is de enige NTTO-wedstrijd (Nederlandse Truck- en Tractorpulling Organisatie) in Zeeland. Dat betekent dat de resultaten meetellen voor het Nederlands Kampioenschap.

In diverse klassen nemen tractoren het tegen elkaar op. Dat varieert van de normale landbouwtrekker tot compleet verbouwde trekkers. Dat varieert van de standaardklasse 2.500 kg oplopend tot 11.000 kg. Maar de Supersportklasse 3.6 ton zal voor veel spektakel zorgen.