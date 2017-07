Zeeuws elftal hoeft zich opnieuw niet te schamen

Na een kwartier kreeg Vlissingen-aanvaller Steve Schalkwijk de kans om voor de tweede week achter elkaar te scoren tegen een eredivisionist. Tegen ADO Den Haag zette hij het Zeeuws Elftal op 1-0, en tegen Willem II kreeg hij opnieuw de kans nadat hij zelf onderuit was gehaald in het strafschopgebied. De spits ging zelf achter de bal staan, maar raakte de bal volledig verkeerd en zag zijn inzet naast gaan.

De bezoekers uit Tilburg werden slechts sporadisch gevaarlijk in Veere. Pas in de tweede helft, toen trainer Dolf Roks al veel wissels had toegepast bij het Zeeuws Elftal, wist Willem II het net te vinden. Daniel Crowley, Frans Sol en en Kostas Tsimikas zorgden uiteindelijk voor de 0-3 uitslag.