Schuurtje volledig uitgebrand in Veere

Aan de Kanaalweg Westzijde in Veere is afgelopen nacht een schuurtje in vlammen opgegaan. Het werd gebruikt als houtopslag. Ook de omringende bosschages stonden in brand.

De brandweer is uitgerukt met twee blusvoertuigen en een waterwagen. Tegen 3.00 uur kon het sein brandmeester worden gegeven. Het schuurtje is volledig uitgebrand.