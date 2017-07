Van de Ven pakt derde plaats in Tsjechië

Nancy van de Ven op het podium in Tsjechië (foto: Omroep Zeeland)

Nancy van de Ven legt uit waarom de derde plek van vandaag anders was dan die van gisteren

Bij de organisatie van de Grand Prix in Loket waren er lang twijfels of er vandaag gereden zou worden. Gisteren overleed Igor Cuharciuc uit Moldavië op de baan na een ongeluk in de 85cc-klasse. Eerder die dag had Van de Ven een derde plek gehaald in de eerste manche.

Toen er vanochtend toch werd gestart zag Van de Ven dat de winst van de tweede manche naar de Belgische Amandine Verstappen ging. Courtney Duncan werd tweede. Twee van de voornaamste concurrenten van Van de Ven werden vijfde (Livia Lancelot) en zesde (Kiara Fontanesi).

Spannend klassement

Daardoor is de spanning in de strijd om het wereldkampioenschap weer helemaal terug. Zo ziet de top 5 van het klassement na vier wedstrijden eruit:

Algemeen klassement wereldkampioenschap motorcross

1. Courtney Duncan 155 punten 2. Kiara Fontanesi 152 punten 3. Livia Lancelot 148 punten 4. Nancy van de Ven 143 punten 5. Larissa Papenmeier 122 punten

Het kampioenschap kent nog drie wedstrijden. De eerstvolgende is in Nederland. In het weekend van 9 en 10 september wordt de GP van Assen gereden.