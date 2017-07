Inbrekers 'vergeten' fietsen tijdens vlucht

Een van de fietsen die inbrekers hebben laten staan bij de milieustraat in Zierikzee. (foto: Omroep Zeeland)

Rond 2.30 uur ontdekte een particuliere beveiliger dat zich vermoedelijk twee dieven op het terrein van de milieustraat aan de Deltastraat bevonden. Hij informeerde de politie en even later gingen agenten en een politiehond op jacht naar de dieven. Een zoektocht in de wijde omgeving leverde niets op. Wel werden een gat in het hek van de milieustraat aangetroffen en twee herenfietsen.

De politie gaat ervan uit dat de dieven op deze fietsen naar de milieustraat zijn gereden. De fietsen zijn naar het politiebureau in Zierikzee meegenomen. De politie is op zoek naar de eigenaren.