Boete voor illegale vangst bergeendkuikens

Illegaal gevangen bergeendkuikens in Bruinisse (foto: Sportvisserij Zuidwest Nederland)

Een opsporingsambtenaar van de Sportvisserij Zuidwest Nederland zag aan de strandweg in Bruinisse iemand met een mistnet lopen. Hij waarschuwde de politie en gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer. De politie heeft het Belgische voertuig staande gehouden. In het voertuig trof de politie twee bergeendkuikens aan.

De man in de auto ontkende dat het mistnet van hem was. De politie nam de man mee naar het bureau. Hij kreeg na overleg met de Officier van Justitie, een boete van 1.000 euro. De man betaalde deze boete direct. Het mistnet en de bergeenden zijn in beslag genomen.

mannetjes bergeend (foto: Flickr.com)