Bouzambou uitgeschakeld in Aziatische Champions League (foto: The AFC Hub)

Saïd Bouzambou is er met Vamos Mataram niet in geslaagd om de volgende ronde van de Champions League in Azië te halen. Na de nederlaag van afgelopen vrijdag verloor de Vlissingse zaalvoetballer ook het tweede pouleduel. Het Iraakse Nafit Al Wasat was met 3-6 te sterk.

Samenvatting Vamos Mataram - Nafit Al Wasat

Nadat Bouzambou met Vamos Mataram de openingswedstrijd tegen All Rayyan Qatar had verloren, mochten ze vandaag niet verliezen om nog zicht te houden op de volgende ronde. Vamos, met Bouzambou in de basisopstelling, begon niet goed aan het duel. Al na een minuut kwam Nafit Al Wasat op voorsprong door een goal van Tavakoli Farhad. De landskampioen van Irak verdubbelde halverwege de eerste helft de score via Faisal Abed Salim. Voor de pauze werd het ook nog 0-3 door opnieuw Salim.

In de tweede helft breidde de ploeg uit Irak de score uit naar 0-4 via Khalid Fahem Whaleed. Syauqi Saud deed op aangeven van Bouzambou wat terug namens Vamos Mataram, maar niet veel later bracht Ali Dakheel Hasan het verschil weer terug naar vier. Hameed Eesa Rafid maakte tien minuten voor tijd zelfs de 1-6. In een alles of niets-poging, met een meevoetballende keeper. kwam Vamos nog terug tot 3-6. Andri Kustiawan scoorde de beide goals.

Uitgeschakeld

Door de twee verliespartijen staat Bouzambou met Vamos Mataram nu op een derde plek in de poule. Alleen de eerste twee teams gaan door naar de kwartfinale, maar de achterstand is voor Vamos te groot om dat nog te kunnen halen.