'Een genot om door Zeeland te fietsen'

De groep van 150 Belgische fietsers reed vandaag van Burgh-Haamstede naar Middelburg. Dan doen ze met de Belgische organisatie Dynamobile, die het fietsen wil promoten als vervoermiddel en al meer dan twintig jaar meerdaagse fietstochten organiseert. Eerst alleen in België, maar al snel is men over de landsgrenzen gegaan.

Respect

"Zeeland is een heel fijne provincie om te fietsen," zegt Thierry Jimenez van de organisatie. "We hebben nauwelijks lekke banden en kunnen de weg gemakkelijk vinden. Daarnaast merken we dat automobilisten met meer respect met fietsers omgaan dan in België. Daar proberen ze fietsers vaak nog even snel in te halen. Dat zie je hier niet."

De meerdaagse tocht vertrok vorige week uit Brussel. Via Brabant en Zuid-Holland rijden de deelnemers ook een heel stuk door Zeeland. Vannacht hebben ze in Burgh-Haamstede overnacht en vanmorgen werd koers gezet over de Oosterscheldekering richting Middelburg. Maandag gaat de groep met het fietspontje naar Knokke, om uiteindelijk per trein in Brussel te eindigen.