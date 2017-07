Zonnemaire Buitengewoon terug van weg geweest

Zonnemaire Buitengewoon is een drie-daags festival, met muziek, dans en theater. Georganiseerd door Jaap Verseput en zijn dochter Vera. Het wordt gehouden op het landbouwbedrijf van Verseput, in een polder bij Zonnemaire. Rond de eeuwwisseling kwamen er nog een kleine 2.000 mensen naar het festival, daarna is het jarenlang niet meer gehouden. Verseput stopte omdat hij zich wilde bezinnen en nieuwe inspiratie op wilde doen.

Nieuw bloed

Volgens Verseput zorgt de invloed van zijn dochter Vera voor een nieuwe impuls voor het festival. "Door haar hebben we bijvoorbeeld meer theater in ons aanbod. Dat is echt aan haar te danken." Verseput wil zich niet vastleggen op een jaarlijks driedaags festival. "Nee, want dat is van zoveel afhankelijk. Geld en tijd bijvoorbeeld. We gaan het zien wat de toekomst brengt, maar we hebben er nog steeds zin in."

(foto: Omroep Zeeland)

Muziek en acts

Dit weekend waren er optredens van allerlei bands, zoals Bombino met Toeareg blues, Sarsaria met Syrische en westerse muziek en The Asses. En acts zoals Uncle Jefferson, de fantastische stuntman en de dansvoorstelling Watching. En de voorstelling Boot, 'een hilarische boottocht van negen minuten in een half vliegtuig zonder vleugels'.