Minnaard rijdt eerste Tour de France uit

Marco Minnaard in de Tour de France (foto: Orange Pictures)

In de Franse hoofdstad werd Minnaard aangemoedigd door een bus vol fans van de Zeeuwse renner. Minnaard is de eerste Zeeuwse renner sinds 2013 die de Tour uitrijdt. Johnny Hoogerland was de laatste Zeeuw die de Franse etappekoers voltooide.

Minnaard wist deze Tour twee keer mee te zitten in een ontsnapping. Zijn beste resultaat in een etappe was een 23ste plaats in de rit naar de Col de Izoard.

