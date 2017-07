Zeeland wordt wakker: Marco Minnaard, Oosterschelde oversteek en Roze Maandag

Marco Minnaard (foto: Omroep Zeeland)

Marco Minnaard

Wielrenner Marco Minnaard uit Wemeldinge heeft zijn eerste Tour de France uitgereden. De renner van Wanty-Groupe Gobert eindigde als tweede Nederlander in het algemeen klassement.

Wietse Beerens komt als eerste aan op het strand van Yerseke (foto: Omroep Zeeland)

Oosterschelde oversteek

De Oosterschelde oversteek kende afgelopen weekend een deelnemersveld van 135 zwemmers, waarvan 27 wedstrijdzwemmers. Het evenement geldt als voorbereiding voor de Scheldebeker van 2019. Bij de Scheldebeker wordt de Westerschelde overgestoken.

(foto: Leo Meijaard van GGD Zeeland)

Roze Maandag

Het team Seksuele Gezondheid van GGD Zeeland is vandaag in Tilburg. Het is vandaag Roze Maandag op de Tilburgse kermis. Het team vaccineert mannen die seks hebben met mannen gratis tegen hepatitis B. In totaal zijn drie vaccinaties nodig voor levenslange bescherming. De tweede en derde prik moeten mannen dan bij de GGD halen.

Zonsondergang in de Sophiapolder te Oostburg (foto: Ria Mes (via Omroep Zeeland Flickr))

Het weer in Zeeland

Ook vandaag is het wisselvallig met van tijd tot tijd de zon, maar verder wolkenpartijen en enkele buien. De noordwestenwind is matig, vanmiddag aan zee mogelijk vrij krachtig en de maximumtemperatuur komt op 19 tot 20 graden uit. Dit is vrij koel voor deze tijd van het jaar. Vanavond en komende nacht blijven wat buien vallen, afgewisseld door enkele opklaringen. De temperatuur daalt vannacht tot rond 14 graden.