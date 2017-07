Meer Zeeuwen hebben overlast door drugs

De meeste overlast in Nederland hebben de inwoners van Roosendaal: één op de acht mensen daar - 12,5 procent - zegt veel last te hebben van drugs.

4,1 procent van de Zeeuwen ervaart veel overlast van drugshandel of drugsgebruik in de buurt. (foto: Omroep Zeeland)

Toename

In Zeeland is het weliswaar veel minder dan in West-Brabant, maar we hebben in onze provincie wel te maken met een toename. In 2013 ondervond nog maar 2,9 procent van de mensen overlast, dat is nu 4,0 procent. Landelijk is er juist een daling te zien van 3,8 naar 3,5 procent.

De cijfers zijn gebaseerd op een steekproef onder inwoners van 15 jaar en ouder, die voor alle Nederlandse politieregio's representatief is.

Grafiek