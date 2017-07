Eigenaar stadscamping baalt van gratis camperplekken

Ik kan tegen 0 euro niet concurreren. " Jørgen Geurts - campingeigenaar

Middelburg en Stadscamping Zeeland hadden volgens Geurts een duidelijke afspraak; als de camping geopend zou worden, dan werd het overnachten op de publieke plekken in Middelburg niet meer toegestaan. Maar de gemeente liet via Facebook weten dat er een overgangsregeling was: tot januari 2018 mag er nog overnacht worden op de parkeerplaats aan de Oude Veerseweg.

Wethouder Chris Simons zegt dat er altijd is vastgehouden aan het begin van een seizoen en dat de camping pas halverwege de zomer open is gegaan: "Daar kunnen we ons beleid niet op afstemmen".

Geurts is het niet eens met die opvatting en vindt het zuur dat op de Oude Veerseweg de komende maanden 25 tot 35 campers per nacht voor niets staan. Dat kost hem omzet. Bovendien wordt hij als campingeigenaar verplicht toeristenbelasting te innen, terwijl de gemeente dat op de Oude Veerseweg niet doet.

De gemeente mag niet concurreren met een ondernemer." Arthur van Disseldorp - RECRON

De campingeigenaar wordt bijgestaan door Arthur van Disseldorp van branchevereniging RECRON: "De gemeente mag niet concurreren met een ondernemer. Toen er geen camping was, waren de camperplekken een prima alternatief, maar nu moeten ze per direct het overnachten verbieden". Geurts is wel blij dat er in ieder geval per 2018 overeenstemming is en gaat de komende tijd: "Roeien met de riemen die ik heb".

De nieuwe camperplekken van Stadscamping Zeeland (foto: omroep zeeland)

In 2010 werden de eerste publieke camperplekken op het Hof van Tange geopend. Daarna volgden er nog plekken aan de Kanaalweg. Voor die plekken moest een dagkaart gekocht worden. Maar de vijf plekken die daarna geopend werden op het parkeerterrein aan de Oude Veerseweg waren gratis.

Dat beviel zo goed dat langzamerhand veel meer camperaars dan toegestaan aan de Oude Veerseweg overnachten. In de zomermaanden staan er soms 20 tot 40 campers per nacht. Omdat er nog geen alternatief was gedoogde Middelburg die situatie.

Geen boetes

Middelburg zegt dat er gehandhaafd gaat worden aan het Hof van Tange en de Kanaalweg maar niet aan de Oude Veerseweg (tot januari 2018). Ook de campers die niet op de camperplekken op het terrein staan krijgen geen boete. Dat is een extra doorn in het oog van Jørgen Geurts, die er nog enigszins vrede mee had dat de vijf plekken in gebruik bleven. Handhaving 's nachts is daarnaast geen taak voor de gemeente, maar voor de politie. In de praktijk is er in de zomer een aantal handhavingsmomenten, maar worden de camperplekken niet vaak gecontroleerd.

We hebben altijd aangedrongen op behoud van de publieke camperplekken" Henk Zandstra - Nederlandse Kampeerauto Club

Middelburg zegt dat de beslissing om het gratis overnachten voor campers terug te draaien in samenwerking is gebeurd met de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC). Navraag leert dat de club dat anders heeft ervaren. Camperplaatsspecialist Henk Zandstra van NKC zegt dat zij voor een voldongen feit kwamen te staan en dat de NKC altijd heeft aangedrongen op behoud van de camperplekken.

Volle bak met overnachtende camperaars aan de Oude Veerseweg (foto: omroep zeeland)

Of de Stadscamping Zeeland vol gaat stromen met campers na januari 2018 is maar de vraag. Een aantal camperaars geeft aan dat ze zich niet naar een camping laten dirigeren. Ze laten dan liever Middelburg links liggen.

Middelburg gaat volgens wethouder Simons op de bestaande camperplekken aankondigingen hangen van het besluit om vanaf 2018 het overnachten te verbieden.