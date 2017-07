Vlissingen kreeg in een uur de regen voor een hele maand

Hondenweer in Vlissingen (foto: Desiree Hoondert)

De verschillen op Walcheren zijn erg groot. De regenmeters in Grijpskerke en Middelburg noteerden rond de veertig millimeters, Westkapelle slechts vijf millimeter.

Wolkbreuk

"Je kunt bij de hoeveelheden in Vlissingen echt over een wolkbreuk spreken," zegt Bloem. De regen is gemeten vanaf middernacht tot circa 11.00 uur in de ochtend, maar de zwaarste regenbuien trokken vanochtend rond 09.00 uur over Vlissingen en Zeeland heen.