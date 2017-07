Zeeuwen prikken op Roze Maandag

Het vaccinatieteam van de GGD Zeeland & Brabant (foto: Leo Meijaard, GGD Zeeland)

De GGD vaccineert vandaag mannen die seks hebben met mannen (MSM) gratis tegen hepatitis B. "We doen dit samen met de GGD Brabant," vertelt Meijaard, verpleegkundige seksuele gezondheid van de GGD Zeeland. "Mannen die seks hebben met mannen lopen een groter risico op hepatitis B. Zij worden daarom gratis gevaccineerd."

De provinciegrens over

In het verleden organiseerde de GGD Zeeland dit soort vaccinatiecampagnes ook in Zeeland, tegenwoordig niet meer, vertelt Leo Meijaard. "In Zeeland heb je niet zoveel homofeesten. Weet je wat het is: het COC-café in Middelburg gaat dicht. In Goes had je vroeger nog wel eens een friendly gay party, maar dat is nu ook niet meer." Het is de eerste keer dat de GGD Zeeland naar Roze Maandag gaat.

De mannen kunnen op de Roze Kermis hun eerste hepatitus B prik halen. (foto: Leo Meijaard van GGD Zeeland)

"Roze Maandag trekt ook veel Zeeuwse mannen," vertelt Meijaard. "We willen vooral de startende jongeren bereiken. Mannen die al wat langer meelopen, die kennen ons inmiddels wel."

In totaal zijn drie vaccinaties nodig voor levenslange bescherming. De tweede en derde prik kunnen Zeeuwse mannen bij de GGD in Zeeland halen.