Seizoen Beach Soccer Zeeland eindigt in mineur

Beach Soccer Zeeland eindigt het seizoen teleurstellend (foto: Facebook Beach Soccer Zeeland)

In de Belgische competitie speelde Beach Soccer Zeeland in de play-offs om het landskampioenschap eerst tegen LBSD La Panne en nadat die wedstrijd werd verloren ging de Zeeuws-Vlaamse formatie in de strijd om de derde plaats ook onderuit tegen New Team Beach Soccer Brussels.



Zondag werd in Scheveningen gespeeld om promotie naar de Nederlandse eredivisie. Die doelstelling werd niet gehaald door Beach Soccer Zeeland. In de halve finale werd na strafschoppen wel gewonnen van Bergen op Zoom, maar in de finale bleek Katwijk veel te sterk. Daarna kreeg de ploeg uit Terneuzen nog één kans om promotie af te dwingen, maar Beachsoccer Emmer Compascuüm bleek in dat duel te sterk.

De dames van beachsoccer Zeeland grepen naast de landstitel (foto: Facebook Beach Soccer Zeeland)

Het damesteam van Beach Soccer Zeeland, dat dit seizoen voor het eerst in de eredivisie speelde, greep in Scheveningen naast de landstitel. In de halve finale van de play-offs verloren de dames met 7-2 van HTC Zwolle.