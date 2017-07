Na stop van drie maanden levert kerncentrale weer elektriciteit

De kerncentrale in Borssele is weer in bedrijf. De afgelopen drie maanden leverde de centrale geen elektriciteit vanwege de jaarlijkse onderhoudsstop en het wisselen van de splijtstofstaven.

Kerncentrale bij Borssele (foto: EPZ) Volgens eigenaar EPZ duurde de werkzaamheden een maand langer door de 'complexe projecten voor voor de lange termijn'. Zo zijn er allerlei veiligheidsmaatregelen genomen die voortkwamen uit de stresstest voor kerncentrales en een veiligheidsevaluatie die in Borssele om de tien jaar wordt gehouden. In totaal zijn zo'n vierduizend kleine tot grote klussen uitgevoerd. Vanaf vandaag levert de kerncentrale weer volledige 485 MW aan het landelijke net. Lees ook: Kerncentrale buiten bedrijf voor onderhoudsstop

