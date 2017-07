Veel extra meters bij Oosterschelde oversteek

Door de stroming en de wind was het voor veel deelnemers lastig om de kortste weg richting Yerseke te vinden. En wie afdrijft moet extra meters maken om weer in het goede deel van de Oosterschelde te komen. Het leverde bij de finish veel vermoeide gezichten op, maar ook voldoening. De oversteek van de Oosterschelde is er één voor bikkels en liefhebbers.

Ruim honderd zwemmers zwommen van Strijenham naar Yerseke door de Oosterschelde (foto: Omroep Zeeland)

Wietse Beerens uit Tilburg eb Simone de Rijcke uit Hulst werden de winnaars van de Oosterschelde oversteek.

De wedstrijd van Strijenham naar Yerseke is een voorbereidingswedstrijd op de Scheldebeker. Dat is een wedstrijd over de Westerschelde die eens per vijf jaar wordt gehouden. De volgende editie van die wedstrijd is in 2019.