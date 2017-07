Pa Minnaard in Parijs: 'Marco, Marco, Marco!'

Marco Minnaard kon zijn geluk na afloop niet op. "Geweldig dat al die mensen voor mij naar Parijs zijn gekomen. Het voelt alsof ik gewonnen heb, terwijl ik natuurlijk veertigste geworden ben." Ook zijn ouders waren maar wat trots. "Echt een super-Tour", concludeert vader Jan.

Een groep van dertig mensen vertrok zaterdag vanuit Wemeldinge naar Parijs om daar Marco Minnaard op te vangen. Hij reed zijn eerste Tour de France en verraste vele wielerkenners door als tweede Nederlander te eindigen in het algemeen klassement. "Mij is het meeste de rit naar de Col d'Isoire bijgebleven. In die zware Alpenrit werd ik 23e. Ik had niet verwacht dat te kunnen", zei Minnaard op de Champs Elysees.

Echt tijd om uit te rusten heeft de renner van Wanty Groupe Gobert overigens niet. Vanavond staat hij alweer aan de start van een criterium in Boxmeer. In de komende weken verschijnt hij ook in Wateringen, Heerlen, Oostvoorne en Zevenbergen.