Zeeuwse huizenmarkt opnieuw gegroeid

Huizen staan te koop (foto: Omroep Zeeland)

Maar ook de appartementen, de hoekwoningen en twee onder een kappers doen het beter dan in voorgaande jaren. De Zeeuwse huizenmarkt groeit zelfs iets sterker dan die in de rest van Nederland, maar Zeeland had hierin een achterstand in te halen. Het is volgens de makelaarsvereniging NVM niet zo dat in Zeeland, in navolging van de grote steden, de prijzen net snel stijgen als de aantallen die van eigenaar wisselen.

Doorgroeien

Maar de huizenmarkt is nu ook in onze provincie de crisis wel te boven. Het bewijs is de sterke groei van de markt van vrijstaande woningen. Want gemiddeld nam de huizenverkoop met 25 procent toe, die van vrijstaande woningen zelfs met 37 procent. "Je ziet aan de cijfers dat het hele gebouw aan het groeien is", aldus voorzitter Mark Faasse van de Zeeuwse NVM, "mensen kunnen hun rijtjeswoning nu makkelijker verkopen en stappen over naar een twee onder één kap. De mensen in een twee onder een kap groeien door naar een vrijstaand huis."

Nieuwbouw

Lange tijd zat de markt voor huizen boven de 400.000 euro als gevolg van de crisis helemaal op slot in Zeeland. De huidige vlotte verkoop van deze woningen betreft overigens wel bestaande bouw. Want die blijkt voordeliger te zijn. Nieuwbouw van huizen in de dure sector is vanwege de hoge bouwkosten en de hoge grondprijs die Zeeuwse gemeenten vragen is minder in trek.