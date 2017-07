'Die kwal verpest mijn hele seizoen '

Joke zag de klandizie bij haar snackbar bij de Grote Piet slinken, toen de kwal opdook. "Op een normale dag in de zomer hadden hier nu al tientallen auto's moeten staan," vertelt ze. Al acht zomers heeft ze een friettent aan het Veerse Meer. Tijdens het warme voorjaar had ze geen klagen. "Op die tropische dagen waren hier genoeg mensen te vinden." Maar eind juni was dat afgelopen.

Gevaarlijk kwalletje

Toen waarschuwden verschillende instanties voor een gevaarlijk kwalletje in het Veerse Meer. Het beestje zit tussen Sluis de Piet en de brug aan de Muidenweg. In de andere delen van het Veerse Meer kan gewoon gezwommen worden. "Maar in het veilige deel komen de mensen ook niet meer, ` zegt Joke. Ze wijst naar het lege grasveld. "Het water is hier gewoon veilig."

Domper

Voor Joke is het lege recreatiegebied een flinke domper. "Ik sta hier nu de hele dag in mijn zaak voor anderhalve Magnum. Als het de rest van de zomer ook zo rustig blijft, is het over." Ze is het duimen draaien en puzzelen meer dan zat. "Ik hoop dat de mensen snel weer terugkomen."

De gemeente Middelburg benadrukt dat in het grootste deel van het Veerse Meer gewoon veilig gezwommen kan worden.