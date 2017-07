Vlagwissel bij Emergis: cliënt haalde keer op keer vlag naar beneden

Elke keer als de vlag van de instelling zelf aan de vlaggenstok wapperde, haalde ze hem eraf en nam hem mee.

De Zeeuwse vlag wappert nu bij ggz-instelling Emergis (foto: Omroep Zeeland)

"We hebben nu maar toegegeven aan deze cliënt. Onze eigen vlaggen zijn nu trouwens ook op," vertelt de woordvoerder van Emergis lachend. "Als we haar hiermee tevreden kunnen stellen, dan is dat prima."

Zeeuwse vlag op Zeeuwse grond

Als onze verslaggever samen met de woordvoerder de cliënt tegen het lijf loopt begint ze spontaan het Wilhelmus op te zeggen. Daarna legt ze uit dat ze vindt dat op Zeeuwse grond een Zeeuwse vlag hoort. Maar waar de Emergis-vlaggen zijn gebleven, blijft voorlopig onduidelijk.