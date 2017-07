'Stadscamping verplicht? Dan komen we nooit meer naar Middelburg!'

Wie de moeite neemt om tegen de avond of 's ochtends het parkeerterrein aan de Oude Veerseweg op te rijden, kan zien dat de vijf officiële camperplaatsen lang niet aan de behoefte voldoen. In de zomer staan er soms 20 tot 40 campers op het terrein. Het blijven slapen op andere plekken dan die daarvoor bestemd zijn is verboden, maar de situatie wordt gedoogd. In ieder geval tot 1 januari 2018.

Verbod

Op aandringen van de eigenaar van de nieuwe Stadscamping Zeeland verbiedt Middelburg over een half jaar het overnachten op de publieke plekken. Dat kan dan alleen op de stadscamping. Tot die tijd wordt er niet gehandhaafd, ook niet op de plaatsen buiten de aangewezen camperplekken.

Speciale camperplekken parkeerterrein Oude Veerseweg (foto: omroep zeeland)

Een aantal camperaars die horen dat het gratis kamperen straks afgelopen is, reageert op dezelfde wijze: "Dan komen we niet meer naar Middelburg toe". Slechts een enkeling geeft aan dan gebruik te gaan maken van de ruimte op de stadscamping. Argumenten zijn; "We hebben alles wat we nodig hebben hier. Op een camping betaal je voor overbodige luxe". Of: "We hebben niets te zoeken op een camping. Het leven daar, compleet met spelende kinderen staat ons niet aan".

Dan komen we niet meer naar Middelburg toe." Camperaars die overnachten op publieke camperplaatsen

Wethouder Chris Simons gelooft dat deze camperaars nog wel naar Middelburg toe komen om de stad te bezoeken, ook als ze niet meer mogen overnachten op een publieke camperplaats. Hij is door de afspraak mer de stadscamping gedwongen om straks de regels te handhaven.

