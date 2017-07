Opspuiten Roggenplaat met jaar uitgesteld

Het ophogen van de Roggenplaat in de Oosterschelde is een jaar uitgesteld. Op de plaat zou komende winter extra zand worden gestort maar dat is uitgesteld omdat het langer duurt voor de vergunning rond is. Ook is er volgens Rijkswaterstaat meer tijd nodig om onderzoek te doen.

Roggenplaat in de Oosterschelde (foto: Omroep Zeeland) Zandhonger De Roggenplaat wordt door de zandhonger in de Oosterschelde steeds lager en kleiner. De plaat is een belangrijk voedselgebied voor vogels. Het ophogen van de Roggenplaat begint nu in de winter van 2018/2019. Het uitstellen van het ophogen van de plaat heeft geen directe gevolgen voor de natuurwaarden, zegt boswachter Paul Begijn.