Het is druk, maar er kan nog meer bij

Parkeerplaatsen staan nog niet vol, op de terrassen zijn nog veel tafels leeg en op de stranden is het nog rustig. Als je daar naar kijkt, zou je niet zeggen dat het hoogseizoen is. Maar volgens de VVV Zeeland is het toch een goed seizoen. Directeur Patrick Polie zegt dat 80 procent van de toeristische accommodaties vol zit.

Dat is nog steeds een stuk minder dan in het Hemelvaartsweekend. Toen moesten toeristen heel goed zoeken om nog een plekje te vinden. Dat weekend lag de bezettingsgraad rond de 95 procent. "Maar toen was het van donderdag tot en met zondag prachtig strandweer", zegt Polie. "Veel mensen hebben toen op het laatste moment nog geboekt."

Vroegboekers

De toeristen die nu hun vakantie in Zeeland vieren, hebben de boeking veel eerder gedaan. En ondanks de regen van vanmorgen en de matige vooruitzichten voor de komende dagen, zijn ze toch gekomen. "Dat zijn de vroegboekers die sowieso komen", zegt Polie. "Maar als het weerbericht een zomers weekend voorspelt, dan gaat de telefoon bij toeristische ondernemers weer rinkelen. En dan kan het zo nog een stuk drukker worden."