Dit is waarom je nog even op Marjolijn en Isabel moet stemmen

De publiekswedstrijd werd gehouden in twee stemrondes. Ruim 38.500 stemmen verder bleven er na de eerste ronde van de 650 inzendingen nog vijftig over, Marjolijn en Isabel zijn de enige Zeeuwse kandidaten die de top vijftig haalden. Andere Zeeuwse artiesten, zoals Danny Vera, Racoon en BLØF vielen buiten de boot.

Met deze publiekswedstrijd wil het orkest nieuwe verbanden aangaan met nieuwe of gevestigde Nederlandse artiesten van allerlei pluimage. Door te stemmen bepaalt het publiek met wie het orkest moet gaan samenwerken. Alleen de tien artiesten met de meeste stemmen mogen de studio induiken met het Metropole Orkest.

Chansonnière

Marjolein Polfliet uit Hulst treedt op onder haar artiestennaam Marjolaine et les Manouches (letterlijk: Marjolijn en de zwervers). De tweede Zeeuwse kandidaat is Isabel Provoost, de Zeeuwse finalist van The Voice.

Metropole Orkest met...? (foto: Metropole Orkest)

Het Metropole Orkest heeft een uitmuntende reputatie als pop- en jazzorkest, in binnen- en buitenland. De wedstrijd kwam voort uit de vraag die het orkest ieder jaar stelt op Facebook: "Met wie moeten we volgens jou een samenwerking aangaan?" Dit jaar besloot het orkest die vraag niet alleen te stellen aan de Facebookvolgers, maar aan heel Nederland.

Stemmen nodig

Om met het Metropole Orkest te mogen werken, hebben de twee Zeeuwse kandidates nog stemmen nodig. Marjolein staat nu negende en Isabel veertiende. Stemmen op jouw favoriet(en) doe je via mo.nl/met/. De stemming sluit op 1 augustus om 12.00 uur.

